Shpallen nominimet për Oscar 2026, “Sinners” kryeson me 16 nominime
Janë shpallur zyrtarisht nominimet për Çmimet Oscar 2026, duke shënuar një moment të rëndësishëm për industrinë e filmit pas një viti sfidues për Hollivudin.
Filmi horror “Sinners” ka thyer rekord, duke marrë gjithsej 16 nominime, më së shumti ndonjëherë për një film të këtij zhanri në historinë e Çmimeve të Akademisë.
Nominimet u shpallën nga aktorja e nominuar për Oscar Danielle Brooks, e njohur për rolin e saj në adaptimin filmik të vitit 2023 “The Color Purple”, së bashku me aktorin Lewis Pullman, i cili u shfaq në dramën muzikore të vitit 2025 “The Testament of Ann Lee”.
Ceremonia e këtij viti vjen pas një periudhe rimëkëmbjeje për industrinë e filmit, pas zjarreve të mëdha të vitit 2025 që përfshinë zonën e Los Anxhelosit, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në shtëpi, lagje dhe objekte me rëndësi historike. Si pasojë e këtyre zjarreve, nominimet për Oscar vitin e kaluar ishin shtyrë.
Lista e plotë e të nominuarve për Oscar 2026 pritet të ngjallë interes të madh tek publiku dhe kritikët, ndërsa ceremonia e ndarjes së çmimeve do të mbahet në muajt në vijim.
Lista e plotë e nominimeve për Oscar 2026
Filmi më i mirë
Bugonia
Frankenstein
F1
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Aktori kryesor
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners
Wagner Moura – The Secret Agent
Aktorja kryesore
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
Aktorja mbështetëse
Elle Fanning – Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amy Madigan – Weapons
Wunmi Mosaku – Sinners
Teyana Taylor – One Battle After Another
Aktori mbështetës
Benicio del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo – Sinners
Sean Penn – One Battle After Another
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Regjisori më i mirë
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Ryan Coogler – Sinners
Josh Safdie – Marty Supreme
Joachim Trier – Sentimental Value
Chloé Zhao – Hamnet
Skenari i adaptuar
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Train Dreams
Skenari origjinal
Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
Kënga origjinale
Dear Me – Diane Warren: Relentless
Golden – KPop Demon Hunters
I Lied to You – Sinners
Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!
Train Dreams – Train Dreams
Muzika origjinale
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
Filmi ndërkombëtar
It Was Just an Accident
Sentimental Value
Sirât
The Secret Agent
The Voice of Hind Rajab
Filmi i animuar
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Dokumentari më i mirë
Come See Me in the Good Light
Cutting Through the Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Alabama Solution
The Perfect Neighbor
Dizajni i kostumeve
Avatar: Fire and Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Grimi dhe parukeria
Frankenstein
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Dizajni i produksionit
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Zëri
Frankenstein
F1
One Battle After Another
Sinners
Sirât
Montazhi
F1
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Kinematografia
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
Efektet vizuale
Avatar: Fire and Ash
F1
Jurassic World Rebirth
Sinners
The Lost Bus
Filmi i shkurtër me aktorë
A Friend of Dorothy
Butcher’s Stain
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Filmi i shkurtër i animuar
Butterfly
Forevergreen
Retirement Plan
The Girl Who Cried Pearls
The Three Sisters
Dokumentari i shkurtër
All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Përzgjedhja e kastit
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
The Secret Agent