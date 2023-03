Shorti i Ligës së Kampionëve: Këtu mund t’i shikoni drejtpërdrejt çiftet çerekfinaliste Shorti i çerekfinaleve të Ligës së Kampionëve do të hidhet sot në Shtëpinë e Futbollit evropian në Nyon të Zvicrës, ora 12:00. Bayern Munich, Benfica, Chelsea, Interi, Manchester City, Milani, Napoli dhe Real Madridi do të mësojnë emrat e rivaleve që do të kenë përballë në këtë raund. Ceremonia e hedhjes së shortit do të…