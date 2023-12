Shorti i Kupës së Mbretit: Real Madridi dhe Barcelona mësojnë kundërshtarët Është bërë tërheqja e shortit për fazën e 1/32-tës së finales në Kupën e Mbretit në Spanjë. Real Madridi dhe Barcelona, dyshja e madhe e futbollit spanjoll do të kenë punë me dy kundërshtarë të nivelit të katërt, në udhëtim. Real Madridi do të shkojë në Arandina më 6 janar, për t’u përballur me ta…