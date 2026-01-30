Shoferi shpëton pasi vetura u zë nën rrënojat e murit në Han të Elezit
mbrojtës është shembur papritur dhe ka rënë mbi një veturë, duke lënë të bllokuar shoferin, një 16-vjeçar. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënës polici për rajonin e Ferizaj, Kanun Veseli ku bëri të ditur se në veturë ndodhej vetëm shoferi. Menjëherë pas njoftimit, në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë e Emergjencës dhe të Zjarrfikësve nga…
Lajme
mbrojtës është shembur papritur dhe ka rënë mbi një veturë, duke lënë të bllokuar shoferin, një 16-vjeçar.
Lajmin e ka konfirmuar zëdhënës polici për rajonin e Ferizaj, Kanun Veseli ku bëri të ditur se në veturë ndodhej vetëm shoferi.
Menjëherë pas njoftimit, në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë e Emergjencës dhe të Zjarrfikësve nga Hani i Elezit, të cilët kanë nisur ndërhyrjen për nxjerrjen e personit të bllokuar.
Shoferi ka qenë me vetëdije, por i ngujuar brenda veturës nën rrënoja.