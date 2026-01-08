Shoferë, keni kujdes – Rruga Prishtinë–Gjilan është e ngrirë
Temperaturat sonte kanë rënë deri në -9°C. Si pasojë, rrugët në vend kanë krijuar ngrica, raporton lajmi.net. Një nga rrugët që mund të paraqesë rrezik për vozitësit është ajo Prishtinë–Gjilan. Në një faqe lokale janë publikuar fotografi që tregojnë se rruga nuk është në gjendje të mirë për shkak të ngricave./lajmi.net/
Lajme
