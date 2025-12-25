Shkurta: Dolce është më fallco se të gjithë
ShowBiz
Konkurrentja e edicionit të katërt të Big Brother VIP Kosova, Shkurte Haxhia , ka akuzuar Dolcen për person jo besnik dhe fake.
Ajo madje argumentoi këtë mendim të saj.
“Përderisa kjo, shoqërinë e vet, iu thotë të gjithëve jeni fallco, edhe vazhdon rrin me ta, kjo është mas fallci prej te tanve”, u shpreh ajo.