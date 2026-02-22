ShKShMK jep detaje nga operacioni në majën e Hajlës ku u gjet i vdekur alpinisti malazez
Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor të Kosovës, ka njoftuar se dje nga Policia e Kosovës kanë pranuar një thirrje në lidhje me një aksident të ndodhur në majën e Hajlës, me 2407 metra lartësi mbidetare.
Sipas informatave fillestare, ishte pranuar një mesazh SOS nga një grup bjeshkatarësh kroatë, të cilët kishin raportuar se një bjeshkatar nga Mali i Zi kishte rrëshqitur në një greminë në faqen e pjerrët veriore të majës së Hajlës, duke humbur çdo kontakt me pjesën tjetër të grupit.
ShKShMK ka njoftuar se kushtet atmosferike në zonë ishin shumë të vështira, gjë që e komplikonte ndjeshëm operacionin e kërkim-shpëtimit.
“Menjëherë pas pranimit të thirrjes për ndihmë, ShKShMK ka angazhuar një skuadër të shpëtuesve malorë dhe ka filluar koordinimin e operacionit me kolegët e shërbimit të shpëtimit malor të Malit të Zi, GSS Crne Gore (GSS CG). Duke marrë parasysh pozitën gjeografike të vendit të aksidentit dhe urgjencën e situatës, është zhvilluar një operacion ndërkufitar. Ekipet tona, në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet e Malit të Zi dhe bjeshkatarët lokalë nga Rozhaja, kanë nisur operacionin në orët e vona të mbrëmjes. Megjithatë, për shkak të kushteve të rënda atmosferike dhe dukshmërisë së ulët, për arsye sigurie është vendosur që operacioni i kërkimit të vazhdojë në orët e mëngjesit”, ka njoftuar ShKShMK.
Ata kanë njoftuar se sot, gjatë zhvillimit të kërkimit të zgjeruar në dy drejtime operative, ekipet e kërkim-shpëtimit kanë hasur fatkeqësisht në trupin e pajetë të bjeshkatarit C.F., në lokacionin e njohur si “Gropë”, në shpatijet veriore të Hajlës, brenda territorit të Malit të Zi.
“Pas përfundimit të procedurave të nevojshme të ekzaminimit, trupi është transportuar dhe dorëzuar tek institucionet kompetente. ShKShMK shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjarët e viktimës dhe për gjithë komunitetin bjeshkatar”, thuhet në njoftim. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: