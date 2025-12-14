Shkon në 12 numri i të vrarëve nga të shtënat në Sidnei
Bota
Numri i të vdekurve nga të shtënat në Bondi Beach të Sidneit ka shkuar në 12.
Kryeministri i Uellsit të Ri Jugor, Chris Minns konfirmoi se të shtënat kishin në shënjestër komunitetin hebre të Sidneit.
Në anën tjetër, policia tha se 29 persona të tjerë kanë mbetur të plagosur, derisa ngjarja është shpallur si sulm terrorist.