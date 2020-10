Shkencëtarët gjetën diçka të çuditshme në trurin e qenve

Kur një qen ju shikon, ata po ‘shohin’ nëse jeni nga e njëjta specie me ta, tregon një studim i ri.

Qentë ju shikojnë me vëmendje, duke bërë kontaktin me sy dhe leximin e emocioneve që shprehim me fytyrë, transmeton lajmi.net.

Gjatë kohës kur një qen ju shikon në fytyrë ata në fakt janë duke ju shikuar se a jeni e njëjta specie me ta. Për dallim nga njerëzit, qentë nuk e kanë zonën e trurit që mund të dallojë nëse është imazhi i fytyrës apo pjesa mbrapa kokës.

Studiuesit u bashkuan nga dy prej shumë pak laboratorëve në botë të aftë për të skanuar trurin e qenve të zgjuar. Departamenti i Etologjisë, Fakulteti i Shkencave, Universiteti Eötvös Loránd, Budapest në Hungari dhe Instituti i Neurobiologjisë, Universiteti Kombëtar Autonom i Meksikës.

Studimi i ri gjeti zona në trurin e qenve dhe të njeriut që u përgjigjën ndryshe me imazhet varësisht se a shfaq një njeri apo specien e tyre.

Shkencëtarët dëshironin të hetonin nëse truri i qenve është i specializuar për procesimin e fytyrave si truri i njeriut.

Që të shpjegojnë të ngjashmet dhe dallimet në përgjigjet e trurit të qenve dhe të njeriut, shkencëtarët testua 20 qen dhe 30 njerëz në të njëjtën rezonancë magnetike.

Qentë dhe njerëzit shikuan filma të shkurtër me fytyra qeni dhe ato të njerëzve, si dhe ato të kokës për të dy speciet. Ky studim është i pari direkt krahasuese, i një jo-primati dhe një specie kryepeshkop, thanë ekspertët.

Shkencëtarët gjithashtu identifikuan njohjet e trurit të qenve dhe njeriut që shfaqën një aktivitet të njëjtë në përgjigje tek video-t. /Lajmi.net/