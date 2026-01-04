Shkelja e rregullave: Seno largohet nga Big Brother VIP Albania

Për shkak të shkeljes së rregullave brenda shtëpisë, tre banorët Seno, Keijsi dhe Kristi dolën në televotim, duke u vënë në duart e publikut për të vendosur se cili prej tyre do të largohej nga gara për çmimin e madh. Përplasjet dhe sjelljet e tyre gjatë javës kanë qenë të shpeshta dhe të debatueshme, gjë…

04/01/2026 08:39

Për shkak të shkeljes së rregullave brenda shtëpisë, tre banorët Seno, Keijsi dhe Kristi dolën në televotim, duke u vënë në duart e publikut për të vendosur se cili prej tyre do të largohej nga gara për çmimin e madh.

Përplasjet dhe sjelljet e tyre gjatë javës kanë qenë të shpeshta dhe të debatueshme, gjë që ndikoi në vendimin e Vëllait të Madh për t’i futur në rrezik.

Pas televotimit, Seno u eliminua dhe përfundoi rrugëtimin e tij brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania.

 Ky eliminim solli reagime të shumta te banorët e tjerë, ndërsa momenti i ndarjes u përcoll me emocione dhe reflektime mbi sjelljen dhe strategjitë e secilit prej të përfshirëve.

Ky televotim i së shtunës theksoi rëndësinë e respektimit të rregullave brenda shtëpisë dhe tregoi se asnjë banor nuk është i paprekshëm, pavarësisht popullaritetit ose lojës së zhvilluar deri në atë moment.


