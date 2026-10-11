Shiu shkakton vërshime në rrugët e Prishtinës, te rruga e stacionit uji depërton edhe në autobus

Reshjet e shiut të dielën kanë shkaktuar grumbullim të ujit në rrugët e Prishtinës, duke vështirësuar qarkullimin në disa pjesë të kryeqytetit. Pamje të publikuara pranë stacionit të autobusëve tregojnë rrugët e mbuluara nga uji pas reshjeve të shiut, si dhe uji ka depertuar edhe në një autobus. Po ashtu, edhe rruga kryesore në Veternik të…

Lajme

11/10/2026 19:07

Reshjet e shiut të dielën kanë shkaktuar grumbullim të ujit në rrugët e Prishtinës, duke vështirësuar qarkullimin në disa pjesë të kryeqytetit.

Pamje të publikuara pranë stacionit të autobusëve tregojnë rrugët e mbuluara nga uji pas reshjeve të shiut, si dhe uji ka depertuar edhe në një autobus.

Po ashtu, edhe rruga kryesore në Veternik të Prishtinës është vërshuar në tërësi.

Raportohet për situatë të ngjashme edhe në disa lagje të kryeqytetit.

Artikuj të ngjashëm

October 11, 2026

Ish-ministrja e Thaçit që u bë zgjidhja e Kurtit

October 11, 2026

Tahiri kritikon Qeverinë: Pa vizion zhvillimor, po synon ta zëvendësojë ngërçin...

October 11, 2026

Kurti viziton familjet e Salih Mëziut dhe Idriz Rrecajt: Familjet kanë...

October 11, 2026

​Kryeministri britanik konfirmon përfshirjen ruse në Brexit

October 11, 2026

Turqi: Autobusi turistik përplaset me automjetin, 11 persona humbin jetën e...

October 11, 2026

Katër persona humbin jetën nga uragani Isaias në ShBA, mijëra mbesin...

Lajme të fundit

Dukagjini ndal Prishtinën, barazimi i parë për kryeqytetasit

Ish-ministrja e Thaçit që u bë zgjidhja e Kurtit

Tahiri kritikon Qeverinë: Pa vizion zhvillimor, po synon...

Kurti viziton familjet e Salih Mëziut dhe Idriz...