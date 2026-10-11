Shiu bllokon rrugën nga Veterniku drejt Rrethit me Flamur, mbulohet nga uji

Rruga nga Veterniku drejt Rrethi me Flamur në kryeqytet është mbuluar nga uji. Kjo ka vështirësuar qarkullimin në kryeqytet. Për shkak se rruga është mbuluar me ujë, janë krijuar kolona të gjata. /Lajmi.net/ Video:

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11/10/2026 18:00

Rruga nga Veterniku drejt Rrethi me Flamur në kryeqytet është mbuluar nga uji.

Kjo ka vështirësuar qarkullimin në kryeqytet.

Për shkak se rruga është mbuluar me ujë, janë krijuar kolona të gjata. /Lajmi.net/

Video:

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