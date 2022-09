Shiti pronat e Kosovës në Bosnjë e Mal të Zi, Gjykata merr vendim për kosovarin

Gjykata Themelore e Prishtinës i ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji të pandehurit Sh.M, nën dyshimin se ka shitur prona të Kosovës që janë nën menaxhimin e Agjencionit Kosovar të Privatizimit, por që ndodhen në Bosnje e Hercegovinë dhe Mal të Zi.

Sh.M. dyshohet për kryerjen e tri veprave penale: Mashtrimi, Falsifikimi i dokumentit dhe Prezantimi i rremë.

Për caktimin e kësaj mase, Gjykata ka thënë se ka marrë parasysh peshën e veprave penale të cilat dyshohet se i ka kryer i dyshuari, mënyrat dhe rrethanat në të cilat dyshohet se janë kryer dhe se me lënien në liri, ekziston rreziku i ikjes së të pandehurit.

“Me rastin e caktimit të paraburgimit, Gjykata ka marrë parasysh peshën e veprave penale, mënyra dhe rrethanat në të cilat dyshohen se janë kryer veprat penale, andaj me lënien në liri, ekziston rreziku i ikjes së të pandehurit SH.M, me qëllim të shmangies nga përgjegjësia, po ashtu ekziston rreziku që i njëjti do ti asgjësojë, fsheh apo ndryshjë provat e veprës penale, ndikimit në dëshmitarë si dhe rreziku i përsëritjes së veprave penale. Kundër këtij aktvendimi, palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit, përmes Gjykatës Themelore në Prishtinë”, thuhet në njoftim.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë, i njëjti ka paraqitur dokumente të rrejshme dhe ka përdorur nënshkrimin si person i autorizuar nga AKP për shitjen e këtyre pronave.

I njëjti është arrestuar në pikë kalimin kufitar në Bërnjak.

““PKV Bërnjak (NN) 26.09.2022 – 09:00. Me 26.09.2022 është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar nën dyshimin se i njëjti ka kryer shitje të pronave, të Republikës së Kosovës të cilat janë nën menaxhim të Agjencionit Kosovar të Privatizimit, pronat gjenden jashtë shtetit të RKS-së në shtetin e Bosnje Hercegovinës, Malit të Zi. I njëjti duke paraqitur dokumente të rrejshme, duke përdorur nënshkrimin si person zyrtar i autorizuar nga AKP, për shitjen e aseteve. Të njëjtit i është bastisur shtëpia, në koordinim me prokurorin e rastit nga PTH-Prishtinë dhe është dërguar në mbajtje”, ka njoftuar Policia.

Komunikata e plotë e Gjykatës:

Prishtinë, 28 shtator 2022 – Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit SH.M për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale në vazhdimësi Mashtrimi nga neni 323 paragrafi 2 lidhur me nenin 77 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, veprës penale në vazhdimësi Falsifikimi i dokumentit nga neni 390 paragrafi 2 lidhur me nenin 77 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës si dhe veprës penale Prezantimi i rremë si person zyrtar nga neni 409 par.2 lidhur me nenin 77 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Gjyqtarja e procedurës paraprake kërkesën e Prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit SH.M e ka aprovuar si të bazuar dhe të njëjtit i ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji.

Me rastin e caktimit të paraburgimit, Gjykata ka marrë parasysh peshën e veprave penale, mënyra dhe rrethanat në të cilat dyshohen se janë kryer veprat penale, andaj me lënien në liri, ekziston rreziku i ikjes së të pandehurit SH.M, me qëllim të shmangies nga përgjegjësia, po ashtu ekziston rreziku që i njëjti do ti asgjësojë, fsheh apo ndryshjë provat e veprës penale, ndikimit në dëshmitarë si dhe rreziku i përsëritjes së veprave penale.

Kundër këtij aktvendimi, palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit, përmes Gjykatës Themelore në Prishtinë.