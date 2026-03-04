Shikoni se si u fundos krenaria e marinës iraniane, SHBA e merr përgjegjësinë

Ushtria e Shteteve të Bashkuara nisi një sulm ndaj një anijeje luftarake iraniane në brigjet e Sri Lankës, thanë tre zyrtarë amerikanë për Reuters të mërkurën.

Pak çaste më vonë, Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së konfirmoi sulmet se një nëndetëse amerikane e kishte goditur anijen me një silurë.

Siç është raportuar më parë, ushtria e Sri Lankës ka shpëtuar të paktën 30 persona nga një anije iraniane që po fundosej, tha ministri i jashtëm i vendit para parlamentit.

Të paktën 80 persona kanë vdekur dhe pjesa tjetër janë të zhdukur.

