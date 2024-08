Shifra alarmuese: Rreth 120 aksidente trafiku brenda 24 orëve në Kosovë, një me fatalitet Çdo ditë nga Policia e Kosovës po raportohen shifra alarmuese të aksidenteve brenda 24 orëve në Kosovë. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar gjithsej 119 aksidente trafiku. Një nga këto aksidente ka qenë me fatalitet ku ka humbur jetën një grua në Ferizaj, 21 aksidente kanë qenë me persona të lënduar ndërsa 97 me…