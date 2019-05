Shi, breshëri e stuhi, ky është parashikimi i motit javën që vjen

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK), ka bërë të ditur se moti në javën që vjen do të jetë i paqëndrueshme.

Sipas Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK), edhe java e fundit e muajit maj do të paraqitet e paqëndrueshme, kjo si pasojë e cikloneve aktive mbi Gadishullin e Ballkanit, të cilët do të kushtëzojnë mot të ndryshueshëm, me shi dhe shkarkime rrufesh, shkruan lajmi.net.

Siç bën të ditur IHMK, reshjet më të theksuara priten të jenë ditën e enjte dhe të premte, ndërsa , ditët tjera me mot me diell dhe reshje lokale dhe të izoluara shiu.

Nuk përjashtohen kushtet që në vende të kufizuara të ketë reshje breshëri dhe stuhi.

Temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet 8-12gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale gjatë këtyre pesë ditëve të parashikimit, do të lëvizin ndërmjet 17-25 gradë Celsius.

Të premten parashihet të shënohen vlerat më të ulëta të temperaturave maksimale, ndërsa të mërkurën, merkuri në termometër parashihet të shënoj vlerat më të lartë, deri 25 gradë Celsius.

Do të fryjë erë nga juglindja dhe verilindja me shpejtësi 1-15 m/s.

Më poshtë ju sjellim tabelën me temperaturat minimale dhe maksimale për dy ditët e ardhshme në qytetet kryesore të vendit. /Lajmi.net/