SHFK: Hasnije Ilazi dhe Rron Gjinovci nuk udhëheqin me Shoqatën

Reagimi i plotë:

REAGIM PËR SQARIM TË OPINIONIT

Pas raportimeve në media sot të cilat i referohen një deklarate ku thuhet se prof. Hasnije Ilazi udhëheq me Shoqatën e Filozofëve të Kosovës së bashku me Rron Gjinovcin duam të informojmë opinionin publik se nga data 15.01.2021 kur është zgjedhur udhëheqësia e re e SHFK’së, Hasnije Ilazi nuk e ushtron funksionin e Kryetares, ndërsa Rron Gjinovci nuk është pjesë e udhëheqësisë ose kryesisë së SHFK’së.

Shoqata e Filozofëve të Kosovës me këtë reagim vetëm konfirmon qëndrimin se në asnjë mënyrë SHFK nuk është përfshirë dhe as nuk do të përfshihet në të ardhmën në asnjë nga polemikat ditore politike.

SHFK