Sherri në Real Madrid, del fotoja e parë e Valverdes pas rrahjes me Tchouamenin

09/05/2026 13:03

Fotoja e parë e Fede Valverdes është publikuar pas sherrit me shokun e skuadrës te Real Madridi, Aurelien Tchouameni, të enjten, incident që e dërgoi uruguaianin për pak kohë në spital.

Valverde ka dhënë një version tjetër të ngjarjes në dhomën e zhveshjes, ndryshe nga ajo që kanë raportuar mediat.

Reprezentuesi i Uruguait ka pretenduar se në asnjë moment nuk ka goditur askënd dhe se as Tchouameni nuk e ka goditur atë gjatë përplasjes mes tyre.

Kjo bie ndesh me versionet e tjera të historisë, sipas të cilave Valverde u godit me grusht nga Tchouameni, përpara se të përplasej me një tavolinë gjatë rrëzimit.

Më pas, 27-vjeçari raportohet se është ndier i trullosur dhe është dërguar në spital me karrocë, ku ka marrë qepje për një prerje në kokë.

Influencerja dhe bashkëshortja e Valverdes, Mina Bonino, ka postuar foton e parë të tij që prej incidentit.

Vlen të theksohet se koka e Valverdes dhe çdo qepje e mundshme janë mbuluar nga një kapele.

Valverde nuk do të luajë ndaj Barcelonës në El Clasico këtë fundjavë, pasi është përjashtuar për shkak të dëmtimit në kokë.

Mjekët i kanë rekomanduar Valverdes 10-14 ditë pushim në shtëpi, gjë që sugjeron se ai mund të jetë edhe nën protokollin e tronditjes së trurit, duke qenë se bëhet fjalë për goditje në kokë.

