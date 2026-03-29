Shembja e rrugës në Prishtinë dyshohet të ketë ndodhur nga rrjedhja e ujit – Pronari i ndërtesës intervistohet

29/03/2026 16:46

Drejtori i Sigurisë dhe Emergjencave në Prishtinë, Lulzim Fushtica ka folur në lidhje me shembjen e rrugës “Shtjefen Marku” në Prishtinë.

Ai tha se shkaku ende nuk dihet, mirëpo dyshohet se ka pasur rrjedhje të ujit, gjë e cila nuk është parë, sepse ka qenë nën rrugë.

“Shkaku ende nuk dihet sepse është ende shumë herët të flitet, policia është në vendin e ngjarjes. Do t’i marrim të gjitha masat që kjo hapësirë të jetë e sigurtë që të mos vije deri te ndonjë rrezik tjetër dhe të mbesin ekipet këtu derisa të eliminohet rreziku”, ka thënë ai.

Ai ka thënë se shkaku mund të ketë qenë rrjedha e ujit.

“Sipas të gjithave gjasave sa shihet ka pasur rrjedhje të ujit, por ai nuk është parë se ka qenë nën rrugë, ekipet e ujësjellësit dhe të gjitha ekipet e tjera të emergjencës janë në vendin e ngjarjes. Është ndalë rryma, do të ndalet edhe uji dhe po sanohet hapësira që të mos ketë rrezik për ditët në vijim”, tha ai.

Fushtica gjithashtu tha se pronari i ndërtesës është thirrur në polici për t’u intervistuar lidhur me këtë rast.

“Pronari i ndërtesës është thirrur në polici për t’u intervistuar për këtë rast. Sipas të gjitha gjasave do të iniciohet rast për “Shkaktim të rrezikut të përgjithshëm”. Nesër inspektorati ndërtimor do të dalë në vendin e ngjarjes dhe do të fillojë me masat të cilat duhet të ndërmerret”, tha ai.

