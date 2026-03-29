Shembja e rrugës në Prishtinë dëmton gypin e ujit, KRU Prishtina njofton për ndërprerje të ujit në disa rrugë
Një pjesë e rrugës “Shtjefën Kurti” është shembur në kryeqytet.
Kjo ka sjellë pasoja edhe në rrjetin e ujësjellësit duke lënë pa ujë disa rrugë në atë pjesë të kryeqytetit.
KRU “Prishtina”ka njoftuar se në cilat rrugë nuk d të ketë ujë deri sa të sanohet gypi.
Rruga “Mehmet Shpendi”
Rruga” Bislim Islami”
Rruga” Don Stjefan Kurti”
Rruga” Kiri”
Rruga” Agim Prodani”
Rruga “Ymer Bytyqi”
Rruga” Visar Thaqi”.
“Ju falënderojmë për mirëkuptim”,ka njoftuar KRU “Prishtina”. /Lajmi.net/