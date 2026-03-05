Shefja e GP të VV-së në mbështetje të amendamenteve të Vjosa Osmanit: Ftoj të gjithë deputetët e partive politike që të mbështesin

Shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci, ka shprehur mbështetjen e plotë për amendamentet kushtetuese që ka përcjell të enjten presidentja Vjosa Osmani në Kuvend për zgjedhjen e presidentit drejtpërdrejt nga populli.

Nagavci ka bërë thirrje për deputetët në Kuvend që të votojnë këto amendamente në interes të demokracisë në vend.

“Votimi i këtyre amendamenteve do të kontribuonte në forcimin e stabilitetit institucional dhe në rritjen e legjitimitetit demokratik të institucionit të Presidentit. Ftoj të gjithë deputetët e partive politike që të mbështesin dhe të votojnë këto amendamente kushtetuese në interes të qytetarëve dhe të demokracisë në vend”, ka shkruar ajo në Facebook.

Osmani ka kërkuar ndryshime kushtetuese. Ajo ka njoftuar se të enjten i ka dërguar në Kuvend amendamentet me të cilat ka propozuar që presidenti të zgjidhet direkt me votë nga populli.

