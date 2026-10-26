Shefi i Shtabit të FA-së së Shqipërisë takon shefin e Shtabit të KFOR-it, diskutojnë për sigurinë në Kosovë
Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Shqipërisë, gjenerallejtënant Arben Kingji, është takuar me gjeneral brigade Chad Daniels, shef i Shtabit të KFOR-it. Përmes një postimi në Facebook, Kingji bëri të ditur se gjatë takimit është diskutuar për rëndësinë e misionit të KFOR-it në garantimin e sigurisë dhe ruajtjen e stabilitetit në…
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Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Shqipërisë, gjenerallejtënant Arben Kingji, është takuar me gjeneral brigade Chad Daniels, shef i Shtabit të KFOR-it.
Përmes një postimi në Facebook, Kingji bëri të ditur se gjatë takimit është diskutuar për rëndësinë e misionit të KFOR-it në garantimin e sigurisë dhe ruajtjen e stabilitetit në Kosovë dhe në rajon.
Ai theksoi gjithashtu angazhimin e Shqipërisë në këtë mision, në kohën kur po vazhdon procesi i optimizimit të tij.Në takim u diskutuan edhe masat për mbështetjen dhe lëvizshmërinë ushtarake, me synim ruajtjen e efektivitetit të misionit të KFOR-it.