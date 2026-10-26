Shefi i Shtabit të FA-së së Shqipërisë takon shefin e Shtabit të KFOR-it, diskutojnë për sigurinë në Kosovë

Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Shqipërisë, gjenerallejtënant Arben Kingji, është takuar me gjeneral brigade Chad Daniels, shef i Shtabit të KFOR-it. Përmes një postimi në Facebook, Kingji bëri të ditur se gjatë takimit është diskutuar për rëndësinë e misionit të KFOR-it në garantimin e sigurisë dhe ruajtjen e stabilitetit në…

Lajme

26/10/2026 20:48

Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Shqipërisë, gjenerallejtënant Arben Kingji, është takuar me gjeneral brigade Chad Daniels, shef i Shtabit të KFOR-it.

Përmes një postimi në Facebook, Kingji bëri të ditur se gjatë takimit është diskutuar për rëndësinë e misionit të KFOR-it në garantimin e sigurisë dhe ruajtjen e stabilitetit në Kosovë dhe në rajon.

Ai theksoi gjithashtu angazhimin e Shqipërisë në këtë mision, në kohën kur po vazhdon procesi i optimizimit të tij.Në takim u diskutuan edhe masat për mbështetjen dhe lëvizshmërinë ushtarake, me synim ruajtjen e efektivitetit të misionit të KFOR-it.

Artikuj të ngjashëm

October 26, 2026

Kuçi: Arlinda nuk zgjodhi të sakrifikohej, shpresonte të kthehej e qetë...

October 26, 2026

Haradinaj: Pushteti i ri në Serbi mund të jetë po aq...

October 26, 2026

Daut Haradinaj pas vr*sjes së Arlinda Zekajt: Mbiemri Haradinaj nuk është...

October 26, 2026

Anna Zhubi, shoqja e Arlinda Zekajt, reagon pas vr*sjes së saj:...

October 25, 2026

Meloni mund të japë dorëheqje në mars 2027, Italia drejt zgjedhjeve...

October 25, 2026

Trump hedh votën e parakohshme për zgjedhjet e mesmandatit në Florida,...

Lajme të fundit

Kuçi: Arlinda nuk zgjodhi të sakrifikohej, shpresonte të...

Haradinaj: Pushteti i ri në Serbi mund të...

Daut Haradinaj pas vr*sjes së Arlinda Zekajt: Mbiemri...

Anna Zhubi, shoqja e Arlinda Zekajt, reagon pas...