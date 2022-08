Shefi i NATO-s përshëndet marrëveshjen për lëvizje të lirë, ka një porosi për Kurtin dhe Vuçiq

Stoltenberg ka inkurajuar kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, si dhe presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, që të gjitha çështjet t’i zgjidhin përmes dialogut politik.

Ai gjithashtu porositi që NATO/KFOR, mbetet vigjilent.

“E mirëpres marrëveshjen e lehtësuar nga Bashkimi Evropian për lëvizjen e lirë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Unë i inkurajoj të dy, Vuçiq dhe Kurtin për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura përmes dialogut politik. NATO/KFOR mbetet vigjilente”,shkroi Stoltenberg.

Ndryshe Përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ka theksuar dje se është arritur një marrëveshjes në mes Kosovës dhe Serbisë për çështje të letërnjoftimeve.

“Sipas Dialogut të lehtësuar nga BE-ja, Serbia ra dakord të shfuqizojë dokumentet e hyrjes/daljes për mbajtësit e letërnjoftimeve të Kosovës dhe Kosova u pajtua që të mos i prezantojë ato për mbajtësit e letërnjoftimeve serbe”- ka shkruar Borrell në Twitter.

Përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Borrell tha gjithashtu se serbët e Kosovës dhe të gjithë qytetarët e tjerë, do të mund të udhëtojnë lirshëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duke përdorur letërnjoftimet e tyre./Lajmi.net/

I welcome the EU-facilitated deal on free movement between #Kosovo and #Serbia. I encourage both @predsednikrs &@albinkurti to resolve outstanding issues through political dialogue. @NATO_KFOR remains vigilant.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 28, 2022