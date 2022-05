Shefi i Inteligjencës ukrainase: Ka dy skenarë për përfundimin e luftës me Rusinë

Kreu i Shërbimit Informativ të Mbrojtjes të Ukrainës, Kirilo Budanov, thotë se ekzistojnë dy skenarë të mundshëm që mund t'i japin fund luftës me Rusinë - shpërbërja e Federatës Ruse ose një ndryshim në udhëheqjen e saj.

Budanov thekson se skenari i parë nënkupton shpërbërjen e Rusisë në tre ose më shumë pjesë. Opsioni i dytë është ruajtja relative e integritetit territorial të Federatës Ruse me një ndryshim në udhëheqjen e vendit.

Nëse vjen skenari i dytë, lideri i ri do të duhet të deklarojë se Rusia nuk ka asnjë lidhje me luftën dhe se ajo është projektuar nga një “diktator i sëmurë”. Atëherë Rusia do të tërhiqet nga të gjitha territoret që dikur pushtoi – nga ishujt japonezë në Königsberg, që i përket Gjermanisë, tha kreu i shërbimit inteligjent ukrainas.

Ai gjithashtu thekson se shumica e udhëheqjes ushtarako-politike ruse është në dijeni të këtyre opsioneve të mundshme dhe për këtë arsye ata po përpiqen të vendosin një dialog me Perëndimin.

Ai ndërkaq presidentin rus Vladimir Putin e quajti një kriminel lufte dhe si i tillë shihet para botës.

“Ky është fundi i tij, është në qorrsokak”, tha Budanov.