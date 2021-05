Shefi i BE-së takon Hoxhajn, diskutimin me të e quan “bisedë interesante”

Szunyog për takimin me Hoxhajn ka shkruar në Twitter, teksa të njëjtin e ka vlerësuar si diskutim “interesant”, shkruan lajmi.net.

Ai ka thënë se pret diskutime edhe në të ardhmen për pikëpamjet e opozitës në çështjet me rëndësi jetike për Kosovën.

“Diskutim interesant me U.D të kryetarit të PDK-së, Enver Hoxhaj. Pres që në të ardhmen të vazhdojmë diskutimet për shkëmbimin e pikëpamjeve të opozitës për çështjet e rëndësishme për Kosovën dhe popullin e saj”, ka shkruar Szunyog. /Lajmi.net/

Interesting discussion with acting PDK Chairman @Enver_Hoxhaj today. Looking forward to continued exchange of views in the future in order to have a clear picture of the opposition’s stances on important issues for Kosovo and its people. pic.twitter.com/n7sydnkjhT

— Ambassador Tomáš Szunyog (@EUAmbKS) May 27, 2021