​SHBA-të u bëjnë thirrje qytetarëve amerikanë të largohen menjëherë nga Venezuela

Departamenti Amerikan i Shtetit u ka bërë thirrje qytetarëve amerikanë në Venezuelë që të largohen nga vendi “menjëherë”. “Situata e sigurisë mbetet e paqëndrueshme”, tha departamenti, një javë pas kapjes së udhëheqësit venezuelian Nicolas Maduro, shkruan ANSA. “Tani që fluturimet ndërkombëtare kanë rifilluar, qytetarët amerikanë duhet të largohen menjëherë nga vendi”, thuhet në njoftim, duke…

Bota

11/01/2026 09:22

Departamenti Amerikan i Shtetit u ka bërë thirrje qytetarëve amerikanë në Venezuelë që të largohen nga vendi “menjëherë”.

“Situata e sigurisë mbetet e paqëndrueshme”, tha departamenti, një javë pas kapjes së udhëheqësit venezuelian Nicolas Maduro, shkruan ANSA.

“Tani që fluturimet ndërkombëtare kanë rifilluar, qytetarët amerikanë duhet të largohen menjëherë nga vendi”, thuhet në njoftim, duke paralajmëruar kundër milicive të armatosura të quajtura “colectivos” të cilat kontrollojnë makina për amerikanë ose prova mbështetjeje për SHBA-në.

Lajme të fundit

Vërshimet pas reshjeve, Policia mbyll njërën anë të...

Lumi Vjosa del sërish nga shtrati, rrezik rritjeje në vijim

27 vite nga vrasja e Enver Malokut, Abdixhiku nderon jetën dhe veprën e tij

Kryetari i Dragashit: Interesat personale mbi LDK-në nuk mbesin pa pasoja