SHBA përgatitet të ndryshojë vendimin rreth maskave mbrojtëse nga koronavirusi

Shtëpia e Bardhë pritet së shpejti të këshillojë amerikanët që jetojnë në pikat e nxehta të koronavirusit që të veshin maska, rroba ose shalle në publik për të ndihmuar në ndalimin e përhapjes së koronavirusit, raporton Bbc, transmeton lajmi.net.

Presidenti Donald Trump kishte thënë: “Unë nuk mendoj se do të jetë i detyrueshëm – nëse njerëzit duan t’i veshin ato, ata munden”.

Banorëve të New York-ut, epiqendra e shpërthimit në SHBA, u është kërkuar që të mbulojnë fytyrat e tyre në publik, por jo të përdorin maska kirurgjikale.

Numri i të vdekurve në SHBA është të paktën 6.000.

New York City është zona me goditjen më të keqe, me 1.562 vdekje në pandemi, raporton Universiteti Johns Hopkins në raportet e tij të përditshme globale.

Të dy Qendrat e SHBA për Kontrollin e Sëmundjeve (CDC) dhe Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH) po rivlerësojnë udhëzimet e tyre për maskat e fytyrës, pasi ekspertët garojnë për të gjetur mënyra për të luftuar virusin shumë ngjitës.

Covid-19 mbahet në pikat e ajrit nga njerëzit që kolliten ose teshtijnë, por ka disa mosmarrëveshje se sa larg duhet të distancohen njerëzit nga njëri-tjetri. /Lajmi.net/