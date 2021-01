SHBA, numër rekord viktimash nga COVID-19 në 24 orë

SHBA vazhdon të mbetet vendi me numrin më të lartë të rasteve të konfirmuara dhe të viktimave.

Të dhënat nga faqja e internetit “Worldometer” tregojnë se në 24 orët e fundit, numri i të infektuarve me koronavirus në SHBA ka qenë 171 458, duke e çuar numrin e përgjithshëm në 26 514 275, raporton ATSh.

Ndërkaq, në mbarë vendin, deri më tani janë shëruar mbi 16,2 milionë të infektuar, ndërsa numri i testeve ka shkuar në mbi 308,4 milionë.

Aktualisht, shteti i Kalifornisë është më i godituri në SHBA, me mbi 3,27 milionë raste të konfirmuara, ndërkohë që numri më i lartë i vdekjeve është regjistruar në New York, me gjithsej 43 388 viktima.

Pas SHBA-së, numrin më të madh të të infektuarve e kanë regjistruar India me mbi 10,7 milionë raste dhe Brazili me mbi 9,1 milionë.