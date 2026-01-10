Lajmi i ri

LDK pasi e kishte votuar Hashim Thaçin e kishte rritur votën, pas koalicionit me Kurtin i kishte humbur afro 100 mijë vota

lajmi.net

lajmi.net

Lajmi i ri

LDK pasi e kishte votuar Hashim Thaçin e kishte rritur votën, pas koalicionit me Kurtin i kishte humbur afro 100 mijë vota

SHBA nis sulmet ajrore kundër ISIS në Siri

Ushtria amerikane ka nisur sulmet ajrore kundër Shtetit Islamik (ISIS) në Siri. Operacioni shënon herën e dytë që ushtria amerikane ka goditur objektiva të Shtetit Islamik në Siri që nga 19 dhjetori, pas vrasjes së dy ushtarëve të Gardës Kombëtare të Ajovës dhe përkthyesit të tyre amerikan nga një person i armatosur i vetëm i…

Bota

10/01/2026 23:30

Ushtria amerikane ka nisur sulmet ajrore kundër Shtetit Islamik (ISIS) në Siri. Operacioni shënon herën e dytë që ushtria amerikane ka goditur objektiva të Shtetit Islamik në Siri që nga 19 dhjetori, pas vrasjes së dy ushtarëve të Gardës Kombëtare të Ajovës dhe përkthyesit të tyre amerikan nga një person i armatosur i vetëm i ISIS.

Sulmet vijnë ndërsa i dërguari special i SHBA-së për Sirinë, Tom Barrack, tha se u takua në Damask me udhëheqjen e re të Sirisë për të diskutuar të ardhmen e vendit.

“Sot, në emër të presidentit Donald J. Trump dhe Sekretarit të Shtetit Marco Rubio, u takova me presidentin sirian Ahmed al-Sharaa, Ministrin e Jashtëm Asaad al-Shaibani dhe anëtarët e ekipit të tyre në Damask”, shkroi Barrack.

Barrack tha se bisedimet u përqendruan në “zhvillimet e fundit në Alepo dhe rrugën më të gjerë përpara për tranzicionin historik të Sirisë”, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara “mirëpresin tranzicionin historik të Sirisë dhe i ofrojnë mbështetjen e tyre qeverisë siriane nën presidentin Ahmed al-Sharaa”.

Lajme të fundit

Kërkohet burgim i përjetshëm për të dënuarin për...

Mehmetaj i ashpër me Abdixhikun: Nuk më ke...

Këshilli i Sigurimit i OKB-së mbledhje urgjente të hënën për Ukrainën

Klodi për Elijonën: U viktimizua shumë