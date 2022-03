SHBA-ja bashkë me NATO-n pritet ta armatosë fort Ukrainën, këto janë armët që do t’ia dërgojë

Sciutto, përmes një postimi në rrjetin social në Twitter tha se këtë informacion ai e ka siguruar nga një zyrat i lartë amerikan, përcjell lajmi.net.

Më tutje, Sciutto, i cili është edhe korrespodenti kryesor i sigurisë kombëtare për CNN, tregoi se këto sisteme që po i dërgohen Ukrainën përfshijnë sisteme të mbrojtjes ajrore të lëvizshmë SA-8, SA-10, SA-12 dhe SA-14, të cilat janë me rreze veprimi më të lartë se Stingers.

Lexoni postimin e plotë:

E re: SHBA dhe aleatët e NATO-s po dërgojnë disa sisteme raketash tokë-ajër në Ukrainë. Një zyrtar i lartë amerikan më thotë se këto sisteme përfshijnë sisteme të mbrojtjes ajrore të lëvizshme SA-8, SA-10, SA-12 dhe SA-14 të epokës sovjetike, me rreze veprimi më të lartë se Stingers, duke dhënë aftësinë për të goditur raketa lundrimi. /Lajmi.net/

New: US & NATO allies are sending several surface-to-air missiles systems to Ukraine. A senior US official tells me these systems include Soviet-era SA-8, SA-10, SA-12 and SA-14 mobile air defense systems, w/range higher than Stingers, giving capability to hit cruise missiles.

