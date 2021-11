SHBA i ndajnë 2.5 milionë dollarë t’i ndihmojë Kosovës për Covid-19

Shtetet e Bashkuara — përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) — paralajmëruan ndihmë urgjente Kosovës në vlerë prej 2.5 milion dollarë amerikan për COVID-19. Kjo ndihmë do të sigurojë mbështetje gjithpërfshirëse në realizimin e vaksinimit kundër COVID-19, duke ndihmuar përpjekjet për të promovuar pranueshmërinë dhe qasshmërinë e vaksinave të sigurta COVID-19 tek të gjitha popullatat e kualifikueshme për t’u vaksinuar, dhe do të forcojë sistemin shëndetësor në tërësi duke përfshirë zëvendësimin e sistemit të zinxhirit të ftohtë.

“Kjo ndihmë është një donacion zemërgjërë nga populli amerikan për popullin e Kosovës. Nuk janë vaksinat si të tilla ato që do të ndalojnë virusin, por është vaksinimi me to. Prandaj, vendosni maskat, përvilni mëngët dhe bëni atë që duhet bërë për të siguruar se si ju vetë ashtu edhe të dashurit tuaj të jeni të mbrojtur. Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të luftuar këtë virus tinëzar së bashku me partnerët tanë — që do të thotë me ju. Bashkërisht, ne mund të luftojmë këtë virus dhe të ndalojmë përhapjen e COVID-19,” tha Drejtoresha e Misionit të USAID-it në Kosovë, Zeinah Salahi.

Kjo ndihmë shtesë, e cila do të implementohet përmes UNICEF-it, ndërton mbi bazën e më shumë se 2.6 milionë dollarë amerikan ndihmë për COVID-19 dhuruar Kosovës përmes USAID-it gjatë pandemisë. Që kur Kosova konfirmoi rastin e saj të parë me COVID-19, USAID-i ka punuar me punonjësit e kujdesit shëndetësor të vijës së parë dhe komunitetet për të ngadalësuar përhapjen, për t’u kujdesur për të prekurit dhe siguruar pajisjet e nevojshme për të luftuar COVID-19. Vitin e kaluar, USAID-i shpërndau 249 komplete higjienike në qendrat shëndetësore; 7,750 komplete higjienike për familjet dhe 2,400 pako higjienike për nënat dhe foshnjat në të gjitha 38 komunat e Kosovës. Me fillimin e vitit shkollor, USAID-i gjithashtu u dhuroi komplete higjienike 660 shkollave fillore dhe të mesme.

Krahas kësaj, Shtetet e Bashkuara dhuruan 50 respiratorë fare të rinj dhe të papërdorur si pjesë e një pakoje mbështetëse që përfshinte pajisje shoqëruese të respiratorëve, instalimin, garancitë, planet e servisimit dhe uebinare online. Shtetet e Bashkuara dërguan pajisje laboratorike të testimit dhe skanerë termik për vendosje në terminalet hyrëse të vendkalimeve kufitare të Kosovës, përfshirë aeroportin e Prishtinës dhe katër vendkalime kufitare tokësore. Rishtazi, USAID-i paralajmëroi një partneritet në vlerë prej 1 milion dollarësh amerikan me Zyrën e UNICEF-it në Kosovë në mbështetje të përpjekjeve që po bëhen në informim publik në Kosovë lidhur me parandalimin dhe vaksinimin kundër COVID-19, dhe në emër të Qeverisë së SHBA-së lehtësoi shpërndarjen e 538,200 dozave të vaksinës Pfizer.

Qeveria e SHBA-së, parësisht përmes USAID-it, ka investuar mbi 10 milionë dollarë amerikan në ndihmë shëndetësore Kosovës gjatë 20 viteve të kaluara. Këto përpjekje ndërtojnë mbi bazën e dekadave të punës jetëshpëtuese dhe lidershipit amerikan në ballafaqimin me krizat shëndetësore globale.