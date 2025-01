SHBA i jep lamtumirën e fundit ish-presidentit, Jimmy Carter

Në vendlindjen e tij Xhorxhia filloi sot ceremonia e nderimeve të fundit për ish-presidentin Jimmy Carter, i cili vdiq më 29 dhjetor në moshën 100-vjeçare.

Presidenti demokrat nga viti 1977 deri në vitin 1981, Jimmy Carter ndërtoi një imazh botëror si një paqebërës, puna humanitare e të cilit u kurorëzua me Çmimin Nobel për Paqen në vitin 2002.

Ceremonitë gjashtë ditore, të cilat do të kulmojnë më 9 janar në Uashington, filluan sot në orën 10:15 me kohë lokale, kur agjentët e shërbimit sekret, të ngarkuar me mbrojtjen e politikanëve, sollën arkivolin me ish-presidentin.

Kolona fillimisht kaloi nëpër rrugët e Plains, vendlindja e tij me të cilën ai ishte shumë i lidhur. Ai u pasua nga një turmë njerëzish që valëvitnin flamuj amerikanë. Jashtë fermës së tij familjare ku ai u rrit, zilja ra 39 herë sepse ai ishte presidenti i 39-të i Shteteve të Bashkuara.

Më pas arkivoli do të dërgohet në Atlanta, kryeqyteti i Gjeorgjisë, ku Carter do të nderohet gjithashtu para Kapitolit të shtetit, ku ishte senator lokal dhe më pas guvernator.

Të martën në mëngjes, arkivoli i Carter do të dërgohet në Uashington me fluturimin zyrtar “Special Air Mission 39” i shoqëruar nga familja e tij. Kolona do ta çojë atë në Qendrën Përkujtimore të Marinës Amerikane. Carter u diplomua në Akademinë Detare në 1946 dhe shërbeu në shkatërruesit dhe nëndetëset.

Kortezhi i varrimit do të niset në Kapitol, selia e Kongresit Amerikan, në orën 14:00 me kohë lokale. Arkivoli do të tërhiqet nga një kalë në një karrocë. Aty ushtarët do ta çojnë në një sallë të rrumbullakët nën kupolën e Kapitolit, ku në orën 15:00 do të mbahet ceremonia solemne e respektit të fundit në prani të kongresistëve.

Arkivoli me ish-presidentin do të jetë më pas në ekspozitë publike nga ora 19:00 deri në mesnatë të martën dhe nga ora 7 e mëngjesit të së mërkurës deri në orën 7 të mëngjesit të së enjtes. Carter do të jetë ish-presidenti i 13-të, arkivoli i të cilit do të ekspozohet në Kapitol. I pari ishte Abraham Lincoln, i cili u vra në 1865.

Presidenti në largim Joe Biden (82) do të mbajë një fjalim lamtumire. Në lamtumirën e fundit do të marrë pjesë edhe presidenti i sapo zgjedhur Donald Trump (78), i cili do të bëjë betimin më 20 janar. Për nder të Carter, flamujt amerikanë janë valëvitur në gjysmë shtizë për 30 ditë që nga vdekja e tij, përfshirë ditën e inaugurimit të Trump, të cilën ai e ka kritikuar tashmë.

Të pranishëm pritet të jenë edhe ish-presidentët Bill Clinton, George W. Bush dhe Barack Obama. Më pas arkivoli do të kthehet në Xhorxhia me të njëjtin fluturim “Special Air Mission 39”. Një meshë private do të mbahet në Kishën Baptiste të Plains në orën 15:45. Publiku do të mund të ndjekë kalimin e autokolonës me arkivolin në qytetin, i cili ka rreth 600 banorë. Pas mbërritjes së arkivolit, aeroplanët e marinës amerikane do të fluturojnë mbi qytet. Jimmy Carter do të varroset në një ceremoni private në orën 17:20, pranë gruas së tij.