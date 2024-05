SHBA dhe BE koordinojnë axhendën e tyre për Ballkanin Perëndimor Ndihmës Sekretari Amerikan i Shtetit James O’Brien njofton se së bashku me Zëvendësin e tij Gabriel Escobar planifikojnë të takohen me Miroslav Lajçak për të koordinuar mbështetjen SHBA-BE për Ballkanin Perëndimor. “Zëvendës Ndihmës Sekretari Gabriel Escobar dhe unë planifikojmë të mirëpresim Miroslav Lajçak më vonë këtë javë për të koordinuar mbështetjen SHBA-BE për Ballkanin Perëndimor”,…