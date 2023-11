Shaqiri: Kosova ka pasur më shumë fansa se ne, duhet me ndreq stadiumin se është marre me pa bota atë fushë Kosova barazon me Zvicrën, përfundon ëndrra për kualifikim Zvicra dhe Kosova kanë barazuar me rezultat 1:1, në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Evropian “Euro 2024”. Pjesa e parë është mbyllur pa gola, ani se kishte raste nga dy anët. Në pjesën e dytë, Zvicra kaloi në epërsi me anë të Ruben Vargas, në minutën e…