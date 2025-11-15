Shaqiri do të jetë në tribunat e ‘Fadil Vokrrit’: Dua që të dyja ekipet të bëjnë mirë, por unë do të mbështes Zvicrën
Ndeshja Kosovë-Zvicër padyshim ka një rëndësi të veçantë për të gjithë ne.
Kjo ndeshje cilësohet edhe si vendimtare për grupin B, ku e cila mund ta ndryshojë edhe trajektoren e këtij grupi.
Në tribunat e stadiumit “Fadil Vokrri”, do të jetë prezent edhe Xherdan Shaqiri.
Shaqiri konsiderohet si një nga legjendat e vërteta moderne të Zvicrës. Ai shënoi 32 gola në 125 paraqitje, dhe pasi Kampionati Evropian i verës së kaluar njoftoi fundin e karrierës së tij ndërkombëtare, dalja e tij në pension është një humbje e rëndësishme, veçanërisht pasi 34-vjeçari ka rizbuluar formën e tij më të mirë në Bazel, ku po shijon një pranverë të dytë futbollistike.
Sezonin e kaluar ai luajti një rol vendimtar në fitimin e titullit të ligës dhe ka vazhduar fuqishëm këtë vit me dhjetë gola dhe nëntë asiste në 21 paraqitje.
Në një intervistë të gjatë për transmetuesin zviceran SRF, ish-lojtari i Bayernit, Interit dhe Liverpoolit trajtoi gjithashtu tema të ndjeshme politikisht – duke përfshirë festimin e famshëm të “shqiponjës dykrenare” në Kupën e Botës 2018, i cili shkaktoi trazira veçanërisht në Serbi.
“Shumë u shkrua për këtë. Para ndeshjes, ne dhe familjet tona u përballëm me provokime ekstreme nga pala serbe, veçanërisht në rrjetet sociale. Kjo na forcoi dëshirën për të fituar dhe në fund vetëm kjo kishte rëndësi për ne”, tha Shaqiri.
I pyetur se cilën skuadër dëshiron të shohë të ketë sukses, Shaqiri dha një përgjigje diplomatike, por të qartë.
“Dua që të dyja ekipet të bëjnë mirë, por unë do të mbështes Zvicrën”, tha mesfushori i lindur në Zhegër të Gjilanit.
Të martën, Kosova dhe Zvicra do të takohen në raundin e fundit të kualifikimeve të Kupës së Botës 2026, e cila zhvillohet në “Fadil Vokrri”, në Prishtinë.