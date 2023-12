Shala dhe Rexhepi nënshkruajnë me Istogun KB Istogu është përforcuar me dy basketbollistë. Bëhet fjalë për Drilon Shalën dhe Donat Rexhepin, njofton faqja zyrtare e klubit. Istogasit gjithashtu njoftuan se janë në bisedime me dy basketbollistë tjerë, por emrat nuk u zbuluan. Klubi paralajmëroi së pas afatit kalimtar do të kenë paraqitje krejtësisht tjetër. Njoftimi i plotë nga klubi i Istogut…