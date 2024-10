Shala: Albin Kurti ka bërë tradhti kushtetuese me marrëveshjen e Brukselit dhe Ohrit Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Kujtim Shala, ka akuzuar kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, për “tradhti kushtetuese” lidhur me marrëveshjet e Brukselit dhe Ohrit. Sipas Shalës, kryeministri Kurti ka dakorduar për çështje që nuk janë në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe se marrëveshjet e negociuara kanë përfshirë elemente që shkelin autorizimet kushtetuese.…