Shakira dhe Pique bien dakord të shesin shtëpinë në Barcelonë me vlerë mbi 13 milionë euro

Ylli i pop-it Shakira dhe ish-partneri i saj, Gerard Pique thuhet se kanë rënë dakord të shesin rezidencën e tyre prej 12 milionë funte (13.6 milionë euro) pas një ndarjeje të çrregullt.

Artistja kolumbiane arriti një marrëveshje për kujdestarinë javën e kaluar për dy djemtë e çiftit, Milan, nëntë vjeç dhe Sasha shtatë vjeç.

Shakira , 45 vjeç, dhe shtëpia e Pique, gjysmë ore me makinë nga qendra e qytetit të Barcelonës në një pronë ekskluzive në Esplugues de Llobregat, krenohet me studion dhe palestrën e saj të regjistrimit.

Shtëpia pesëkatëshe, e përbërë nga dy nivele bodrumi dhe tre kate, përmban gjithashtu një fushë tenisi dhe një mini-fushë futbolli.

Shakira është ende duke jetuar në shtëpinë luksoze me fëmijët e saj, por pritet të largohet në fillim të vitit të ardhshëm nëse babai i saj është mjaft mirë për të bërë udhëtimin për në Shtetet e Bashkuara.

Pique, 35 vjeç, i cili u tërhoq nga futbolli javën e kaluar, aktualisht po jeton në një apartament me të dashurën e tij të re, 23-vjeçaren Clara Chia.

Ish-çifti javën e kaluar mbajtën bisedime maratonë 12-orëshe për të përfunduar një marrëveshje për kujdestarinë e fëmijëve me avokatët e tyre përkatës.

“Objektivi ynë i vetëm është t’u ofrojmë atyre sigurinë dhe mbrojtjen maksimale, dhe ne besojmë se privatësia e tyre do të respektohet. Ne vlerësojmë interesin e treguar dhe shpresojmë që fëmijët të mund të vazhdojnë jetën e tyre me privatësinë e nevojshme në një mjedis të sigurt dhe të qetë”, than ata më vonë gjatë ditës, në një deklaratë të përbashkët.

Si pjesë e marrëveshjes, këngëtarja e “Hips Don’t Lie” po zhvendoset në Florida me dy djemtë e saj.

Pique, i cili bëri 397 paraqitje për Barcelonën nga viti 2008 deri në këtë vit, do t’i shohë fëmijët e tij 10 ditë në muaj plus pushimet nga viti i ardhshëm, sipas gazetës katalanase “El Periodico”.

Kjo do të thotë se ai do të duhet të ndajë kohën e tij mes Spanjës dhe SHBA-së, ndërsa ai kërkon të krijojë një karrierë të re pas njoftimit të tij të papritur të daljes në pension përpara ndeshjes së tij të fundit me Barcelonën.

Shakira, e cila ka të afërm dhe miq të ngushtë në Miami , tashmë ka një rezidencë prej 14 milionë funtesh (15.9 milionë eurosh) në qytet.

Ajo besohet se e ka nxjerrë në shitje në vitin 2018, përpara se ta hiqte në heshtje nga tregu disa muaj më parë.

Marrëdhënia e Pique me bukuroshen e lindur në Barcelonë, Clara u shfaq menjëherë pasi ai dhe Shakira njoftuan ndarjen e tyre në qershor.

Dyshja kishin qenë së bashku për 11 vjet pas takimit të parë në xhirimet e këngës së Shakirës në Kupën e Botës 2010 “Waka Waka”.