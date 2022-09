Serbia miratoi raportin për dialogun me Kosovën, Kamberi: Kosova është e pavarur nga Serbia Kuvendi i Serbisë miratoi raportin për dialogun me Kosovën. Për miratimin e dokumentit, votuan 205 deputetë, ndërsa kundër ishin 57. “Raporti është i shkruar në 50 faqe dhe liston aktivitetet në kuadër të përgatitjes dhe realizimit të negociatave”, përfshirë: Asociacionin e komunave me shumicë serbe, policinë, gjyqësorin, energjinë, odat ekonomike, transportin e mallrave të rrezikshme,…