Serbia ia vazhdon paraburgimin Nezir Mehmetajt, reagon Konjufca

Ministri i Jahtëm i Kosovës, Glauk Konjufca, ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian që ta marrin masa në mënyrë që Serbia të reflektojë.

“Autoritetet serbe ia kanë vazhduar paraburgimin kosovarit Nezir Mehmetaj i cili ishte arrestuar në Merdare derisa po kalonte kufirin në janarin e vitit 2020”, shkruan Konjufca në Twitter.

“Ministria e Jashtme e Kosovës thërret partnerët ndërkombëtarë, SHBA’në dhe BE’në që të kërkojnë nga Serbia ta ndalë këtë praktikë”, ka thënë Konjufca.

Kjo praktikë e autoriteteve serbe është në kundërshtim edhe me Marrëveshjen e Brukselit.

Nezir Mehmetaj është arrestuar nën dyshimet për krime të luftës, e ku më pas i ishte caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh.

Serbian authorities have continued the detention of Kosovar citizen Nezir Mehmetaj who was first detained at #Merdare border crossing in January 2020! #MAFD calls on our International partners 🇺🇸 @USEmbPristina and 🇪🇺 @EUKosovo to demand that Belgrade stops this practice.

— Glauk Konjufca (@KonjufcaGlauk) March 6, 2020