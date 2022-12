“Serbët nuk i keni më aty”, pjesë nga biseda e Salih Mustafës me të bijën pas vendimit të Speciales Vajza e Salih Mustafës, Buna, ka publikuar një pjesë nga biseda që kishte me të atin pas shpalljes së vendimit me dënim prej 26 vjetësh burgim nga Dhomat e Specializuara në Hagë. “Babi ishte më i fortë se kurrë e më kokëlartë se kurrë”, ka shkruar ajo. Derisa ajo ka nxjerr edhe atë që i…