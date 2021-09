Serbët në veri “lënë” zjarrin e alkoolin, nxehen e ekzaltohen duke ri-treguar lajmet për helikopterët

Serbët të cilët po e bllokojnë kufirin në Bërnjak e Jarinje për të pestën ditë me radhë siç duket po e mbajnë veten të zënë dhe të frymëzuar duke heroizuar disa veprime të ditës së sotme që i bëri ushtria serbe, kur afër kufirit me Kosovën bëri disa manovra me helikopterë.