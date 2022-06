Serbët ia vandalizojnë veturën ish-diplomatit kosovar që shkoi për pushime në Greqi

Kjo i ka ndodhur gjatë këtij vikendi, në Greqi – teksa po pushonte.

Vetë Hoxha e ka treguar ngjarjen përmes një postimi në Twitter. Ai dyshon se aktin e ka kryer ndonjë huligan serb i futbollit.

”A nuk mund të pushojnë nga urrejtja të paktën për fundjavë”, ka shkruar ndër tjerash ai.

Weekend in Greece with my parents. Their car plates vandalised by what seems to be a Serbian football hooligan. Takes away from relaxation… Can’t people take a break from hate at least on the weekend?!? pic.twitter.com/3vevxTfzTh

