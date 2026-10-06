Selimi: Bekim Sejdiu as që qenka në Kosovë dhe e mohon kandidaturën, e Kurti del me propozime të kota
Ish-kryediplomati i Kosovës, Petrit Selimi, ka reaguar deklarimeve të kryeministrit Albin Kurti, i cili sot, sërish përmendi emrin e Bekim Sejdiut, si kandidat për president. Selimi, e ka quajtur Kurtin si ‘’humorist i vonshëm e i vonuar’’ i cili pak orë para përfundimit të afateve del ‘’me gjuj pak hi syve’’. ‘’Profesor Bekim Sejdiu as…
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Ish-kryediplomati i Kosovës, Petrit Selimi, ka reaguar deklarimeve të kryeministrit Albin Kurti, i cili sot, sërish përmendi emrin e Bekim Sejdiut, si kandidat për president.
Selimi, e ka quajtur Kurtin si ‘’humorist i vonshëm e i vonuar’’ i cili pak orë para përfundimit të afateve del ‘’me gjuj pak hi syve’’.
‘’Profesor Bekim Sejdiu as që qenka në Kosovë dhe e mohon që është kandidat për president më. Por ai humoristi i vonshëm e i vonuar, del me emra e me propozime t’kota pak orë para afateve, me gjujt pak hi syve – edhe me ba edhe pak hajgare se p’i pëlqen vetja kur po keshin me te.’’, ka shkruar Selimi.
Profesor Bekim Sejdiu as që qenka në Kosovë dhe e mohon që është kandidat për president më. Por ai humoristi i vonshëm e i vonuar, del me emra e me propozime t’kota pak orë para afateve, me gjujt pak hi syve – edhe me ba edhe pak hajgare se p’i pëlqen vetja kur po keshin me te.
— Petrit Selimi (@Petrit) October 6, 2026