Selena flet për ofendimet që ka marrë për peshën: Më lëndoi shumë personi që më tha se isha e shëndoshë
Këngëtarja amerikane, Selena Gomez, ka folur për mënyrën sesi ka qenë shënjestër e fyerjeve për vite me radhë për shkak të peshës së saj, gjë që e ka bërë të ndihet e pasigurt. “Kam pasur shumë probleme me peshën në jetën time dhe është diçka për të cilën jam shumë e ndjeshme”, tha ajo në…
Këngëtarja amerikane, Selena Gomez, ka folur për mënyrën sesi ka qenë shënjestër e fyerjeve për vite me radhë për shkak të peshës së saj, gjë që e ka bërë të ndihet e pasigurt.
“Kam pasur shumë probleme me peshën në jetën time dhe është diçka për të cilën jam shumë e ndjeshme”, tha ajo në një intervistë për revistën Allure.
Ajo shtoi se i lufton këto pasiguri me terapinë dialektike të sjelljes (DBT), një terapi e krijuar për njerëzit që përjetojnë emocione intensive.
“Më lëndoi shumë personi që më tha se isha e shëndoshë. Pse më lind ky emocion?”, tha ajo.
Artistja e famshme tha se disa terapistë u ofrojnë pacientëve karta me emocione të ndryshme të shkruara mbi to dhe pyetje për t’i ndihmuar ata t’i kuptojnë ato.
“Patjetër që duhet të jesh e gatshme të punosh për këtë, dhe kjo mund të jetë e ndërlikuar”, theksoi tutje.
Gomez u diagnostikua me lupus në vitin 2014, pas së cilës iu nënshtrua një transplanti veshke dhe kimioterapie.
Pesë vjet më parë njoftoi se vuante nga çrregullimi bipolar.
Gjithashtu lufton me depresionin dhe ankthin, për të cilat flet hapur dhe në këtë mënyrë ngre ndërgjegjësimin e publikut se këto gjendje nuk duhet të jenë kurrë një temë tabu.
