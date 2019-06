Sekretari i Shtetit të Vatikanit sot në Kosovë

Sekretari i Shtetit të Vatikanit, Kardinali Pietro Parolin, sot do të vizitojë Kosovën për herë të parë.

Kjo u bë e ditur në komunikatën e dërguar nga Ipeshkvia e Kosovës.

Kardinali Pietro Parolin do të qëndrojë në Kosovë për dy ditë, ku do të ketë takime edhe me zyrtarët e institucioneve shtetërore.

Sipas Ipeshkvisë së Kosovës, ai do të ketë pritje në Prishtinë dhe Prizren, ku edhe do të mbahen mesha për nder të tij.

Këtu më poshtë keni programin e vizitë së Sekretarit të Shtetit të Vatikanit, Kardinalit Pietro Parolin:

9 qershor

11:00 – Mesha e Shenjtë dhe krezmimi në Katedralen Shën Nënë Tereza në Prishtinë

12:30 – Pritja solemne në nder të Kardinalit në Qendrën “BogdaniPolis”, në përdhesen e Katedrales

18:00 – Mesha e Shenjtë dhe rishugurimi i Katedrales Zoja Ndihmëtare në Prizren.

10 qershor

09:00 – 10:30 – Takimi me autoritetet

11:00 – Takimi me klerin dioqezan, rregulltarët dhe rregulltaret, katekistët dhe bashkëpunëtoret laikë në Qendrën “BogdaniPolis”