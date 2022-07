Së shpejti Broja do të sqarojë të ardhmen e tij Sulmuesi shqiptar, Armando Broja ende nuk ka vendosur në lidhje me të ardhmen e tij. Gjatë ditë së djeshme u raportua se Chelsea nuk mendon shitjen e Brojas këtë verë, por vetëm huazimin e tij. Por, ai ende nuk ka vendosur në lidhje me të ardhmen e tij, ndërsa pritet të sqarojë atë së shpejti,…