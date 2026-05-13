“S’dihet çka foli me Vuçiqin” Për 5 vite Kurti ishte i “mirë” për Osmanin, tani s’i ndal kritikat në fushatë me Abdixhikun
Gjatë një tubimi me qytetarët në lagjen Dardania në Prishtinë, ish presidentja Vjosa Osmani ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti lidhur me takimet e tij, duke ngritur pikëpyetje për mungesën e transparencës ndaj qytetarëve dhe opozitës.
Osmani deklaroi se Kurti ka qëndruar për orë të tëra në takime të mbyllura me Aleksandar Vuçiq dhe Lajçak, ndërsa sipas saj, askush nuk është informuar për përmbajtjen e bisedimeve, raporton lajmi.net
“Pyetja është: çfarë ka folur ai me Vuçiçin dhe Lajçakun brenda një dhome? Çfarë është diskutuar aty, askush nuk e di. Nuk kanë treguar kurrë se për çfarë kanë biseduar. A ju kanë treguar juve ndonjëherë si opozitë? Kurrë…”, tha Osmani gjatë tubimit në Prishtinë./Lajmi.net/