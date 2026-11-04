Schuebel: Mandati i Gjykatës Speciale duhet të respektohet
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Dirk Schuebel, ka theksuar se mandati aktual i Dhomave të Specializuara të Kosovës duhet të respektohet, në përputhje me detyrimet ndërkombëtare të vendit. Schuebel, në konferencën për media pas dorëzimit të raportit për Kosovën nënvizoi se respektimi i mandatit të Gjykatës Speciale duhet të shoqërohet me respektimin e plotë…
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Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Dirk Schuebel, ka theksuar se mandati aktual i Dhomave të Specializuara të Kosovës duhet të respektohet, në përputhje me detyrimet ndërkombëtare të vendit.
Schuebel, në konferencën për media pas dorëzimit të raportit për Kosovën nënvizoi se respektimi i mandatit të Gjykatës Speciale duhet të shoqërohet me respektimin e plotë të pavarësisë së gjyqësorit dhe parimeve të sundimit të ligjit.
“Mandati aktual në fuqi i Dhomave të Specializuara të Kosovës duhet të respektohet, në përputhje me detyrimet ndërkombëtare dhe me respektimin e plotë të pavarësisë së gjyqësorit dhe sundimit të ligjit”, tha ai.
Iniciativa për ndryshimin e Ligjit për Gjykatën Speciale u ndërmor nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK), më 21 shtator 2026, pas vendimit të 16 shtatorit ndaj ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi, të cilët u dënuan në shkallë të parë me gjithsej 81 vjet burgim.
Nisma synon rishikimin e mandatit dhe kompetencave të Speciales, kufizimin e dënimeve deri në 15 vjet dhe mundësinë e vuajtjes së tyre në Kosovë.
Ligji u miratua në Kuvend me 88 vota, por më 22 tetor Presidentja Justina Shiroka-Pula e ktheu për rishqyrtim. Aktualisht, çështja mbetet në procedurë parlamentare.