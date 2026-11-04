Schuebel: Mandati i Gjykatës Speciale duhet të respektohet

Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Dirk Schuebel, ka theksuar se mandati aktual i Dhomave të Specializuara të Kosovës duhet të respektohet, në përputhje me detyrimet ndërkombëtare të vendit. Schuebel, në konferencën për media pas dorëzimit të raportit për Kosovën nënvizoi se respektimi i mandatit të Gjykatës Speciale duhet të shoqërohet me respektimin e plotë…

Lajme

04/11/2026 19:25

Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Dirk Schuebel, ka theksuar se mandati aktual i Dhomave të Specializuara të Kosovës duhet të respektohet, në përputhje me detyrimet ndërkombëtare të vendit.

Schuebel, në konferencën për media pas dorëzimit të raportit për Kosovën nënvizoi se respektimi i mandatit të Gjykatës Speciale duhet të shoqërohet me respektimin e plotë të pavarësisë së gjyqësorit dhe parimeve të sundimit të ligjit.

“Mandati aktual në fuqi i Dhomave të Specializuara të Kosovës duhet të respektohet, në përputhje me detyrimet ndërkombëtare dhe me respektimin e plotë të pavarësisë së gjyqësorit dhe sundimit të ligjit”, tha ai.

Iniciativa për ndryshimin e Ligjit për Gjykatën Speciale u ndërmor nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK), më 21 shtator 2026, pas vendimit të 16 shtatorit ndaj ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi, të cilët u dënuan në shkallë të parë me gjithsej 81 vjet burgim.

Nisma synon rishikimin e mandatit dhe kompetencave të Speciales, kufizimin e dënimeve deri në 15 vjet dhe mundësinë e vuajtjes së tyre në Kosovë.

Ligji u miratua në Kuvend me 88 vota, por më 22 tetor Presidentja Justina Shiroka-Pula e ktheu për rishqyrtim. Aktualisht, çështja mbetet në procedurë parlamentare.

Artikuj të ngjashëm

November 4, 2026

Kurti kërkon përshpejtimin e integrimit në BE, pranon ngecjet në luftën...

November 4, 2026

Ramadani kritikon Ministrinë e Sveçlës për kushtet e Policisë: “Dorëheqja nuk...

November 4, 2026

A do të ndryshoj qëndrim LDK për Ligjin për Dhomat e...

November 4, 2026

Studentët në Shqipëri nuk tërhiqen, paralajmërojnë protesta kombëtare çdo të mërkurë...

November 4, 2026

Zelensky nderon Melania Trumpin me çmimin më të lartë shtetëror për...

November 4, 2026

Rezultatet e zgjedhjeve në ShBA, vjen reagimi nga Khamenei: Nuk do...

Lajme të fundit

Kurti kërkon përshpejtimin e integrimit në BE, pranon...

Natë që s’do harrohet për ekipin e Fenerbahçes,...

I PAPËRMBAJTSHËM! VEDAT MURIQI ia tund rrjetën Liverpool-it,...

FANTASTIKE! Lojtari i Shqipërisë, Stavro Pilo i shënon...