Satta reagon ashpër ndaj gjyqtarit të futbollit, i cili nuk ia zgjati dorën ndihmëses së tij

Gjyqtari kryesor i ndeshjes mes Lecce – Sassuolo, e cila përfundoi 1-1, u kritikua për shkak të lëvizjes që bëri para se të dilte me lojtarët në fushë.

Sacchi nuk pranoi t’i jepte dorën ndihmëses së tij Francesca di Monte dhe tani ai përballet me akuza të rënda.

Kamerat kapën detajin në të cilin ai nuk pranon t’i jap dorën asistentes së tij dhe e lë të shokuar, ndërsa në Itali po akuzohet për seksizëm, shkruan lajmi.net.

Referee Juan Luca Sacchi will be suspended for a round after he refused to shake the hand of his assistant Di Monti before the match between Lecce and Sassuolo.

pic.twitter.com/s3DZ65tE4f

— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) October 8, 2023